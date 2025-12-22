Британський журналіст та письменник Девід Патрікаракос пояснив 24 Каналу, що найефективнішою формою стримування Росії залишаються ЗСУ за підтримки західних союзників фінансами та озброєнням.

Наскільки реальними є гарантії безпеки без вступу України до НАТО?

Теоретично відмовившись від членства в НАТО, Україна може отримати гарантії безпеки.

"Гарантії на папері не схожі на ті, які я бачив у Бахмуті, Кремінній, Дебальцевому чи Харкові. Саме українська жорстка сила утримувала росіян на різних фронтах, де я перебував з українськими бійцями", – зауважив Патрікаракос.

Необхідно діяти в межах договорів і законів, інакше настане хаос, який Путін хоче посіяти в Європі та на Заході.

Росія, безумовно, залишиться ядерною державою, і з цим потрібно змиритися. Найбільшим стримувальним фактором за останні 11 років, особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, стала здатність України запобігти повному захопленню країни Росією,

– сказав Патрікаракос.

Якщо Зеленського змусять піти на поступки та сісти за стіл переговорів, найкраще, на що може сподіватися Україна – це достатні гарантії, і у разі їх порушення Путіним політичний тиск на союзників буде настільки сильним, що вони будуть змушені вжити заходів на захист України.

Що ще відомо про потенційні гарантії для України?