Работаем, чтобы не было третьего вторжения и срыва договоренностей со стороны России, – Зеленский

Зеленский заявил, что Украина нуждается в прочных гарантиях безопасности. Он отметил, что Киев и партнеры работают, чтобы вторжение России не повторилось.

По словам Зеленского, позиция Украины принципиальна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Какую позицию занимает Украина на мирных переговорах?

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Фрации Эммануэль Макрон поговорили с украинской делегацией в США, с Рустемом Умеровым, а также со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. На онлайн-встрече также был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Зеленский анонсировал и другие контакты и встречи.

Приоритеты Украин они очевидны – прежде всего защита и гарантии безопасности, сохранение независимости Украины, нашего суверенитета. Мы защитим это. Мы работаем, чтобы мы могли гарантировать, что третьего вторжения России точно не произойдет, и что не будет какого-либо срыва договоренностей об окончании войны,

– подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Россия часто нарушала свои обещания, а потому Украина нуждается в гарантиях безопасности.

Украина примет, по его словам, принципиальную позицию относительно санкций и ответственности России за преступления войны, по российским активам и репараций.

Зеленский провел разговор с Макроном