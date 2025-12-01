Працюємо, щоб не було третього втогнення та зриву домовленостей з боку Росії, – Зеленський

Зеленський заголосив, що Україна потребує міцних гарантій безпеки. Він зазначив, що Київ та партнери працюють, аби вторгнення Росії не повторилося.

За словами Зеленського, позиція України принципова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона.

Дивіться також Зараз особливі дні, і щодня може щось змінитися, – Зеленський про діалог США з Україною і Росією

Яку позицію займає Україна на мирних переговорах?

Президент України Володимир Зеленський і президент Фрації Еммануель Макрон поговорили з українською делегацією в США, з Рустемом Умєровим, а також зі спецпредставником США Стівом Віткоффом. На онлайн-зустрічі також був прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Зеленський анонсував й інші контакти та зустрічі.

Пріоритети Україн вони очевидні – передусім захист і гарантії безпеки, збереження незалежності України, нашого суверенітету. Ми захистимо це. Ми працюємо, щоб ми могли гарантувати, що третього вторгнення Росії точно не відбудеться, і що не буде будь-якого зриву домовленостей про закінчення війни,

– наголосив Зеленський.

Президент нагадав, що Росія часто порушувала свої обіцянки, а тому Україна потребує гарантій безпеки.

Україна прийме, за його словами, принципову позицію щодо санкцій і відповідальності Росії за злочини війни, щодо російський активів та репарацій.

Зеленський провів розмову із Макроном