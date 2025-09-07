На заседании "коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности для Украины. Одним из ключевых пунктов стало будущее вступление нашего государства в Европейский Союз.

Политолог Игорь Чаленко в эфире 24 Канала объяснил, что для Украины принципиально закрепиться как неотъемлемая часть западного мира. Он отметил, что только так наше государство избежит роли буфера между Западом и Россией.

Смотрите также "Коалиция желающих" не смогла договориться об отправке войск в Украину, – СМИ

Почему Украине важно закрепиться на Западе?

Игорь Чаленко объяснил, что в мире формируются предпосылки нового глобального противостояния. Это может быть как новая "холодная война", так и более масштабный конфликт, поэтому Украине необходимо определить свое место заранее.

Нам надо закрепиться как неотъемлемая часть именно западного мира, не быть в этом буфере. Если не будет этой субъектности, мы будем просто пирогом, которого будут разрезать и лакомиться другие части мира,

– отметил политолог.

Он добавил, что Европа до сих пор не демонстрирует достаточной инициативности, поэтому Украине важно не расслабляться, а наращивать собственный военный потенциал и участвовать в создании новых систем коллективной безопасности.

Гарантии безопасности и перспектива вступления в ЕС

Политолог напомнил, что вопрос безопасности Украины все чаще обсуждается на международных площадках. Во время встреч в Париже среди ключевых пунктов гарантий прямо называлось вступление Украины в Европейский Союз.

Это показывает России, что она точно здесь не достигнет ни победы, ни даже какого-то компромисса. А если нам дадут гарантии безопасности с последующим вступлением в ЕС, считайте, стратегически Украина все же победила, несмотря на ряд нерешенных территориальных вопросов,

– подчеркнул Чаленко.

По его мнению, именно такой подход закрепляет украинскую субъектность и демонстрирует, что государство становится неотъемлемой частью западной цивилизации. Это открывает перспективу для формирования долговременной системы сдерживания российских угроз.

Украина как форпост Запада

Игорь Чаленко отметил, что попытки навязать Украине роль "мостика" между Западом и Россией опасны. По его словам, это означало бы фактическую отдачу государства под влияние Москвы.

Если мы будем оставаться буфером, это будет означать слив непосредственно под Россию. Или мы будем форпостом, или нас просто поглотят. И в этой ситуации гораздо лучше быть форпостом и делать все, чтобы граница двигалась дальше на восток,

– объяснил политолог.

Он подытожил, что структурные риски со стороны России будут оставаться долго, поэтому Украине критически важно окончательно интегрироваться в западную цивилизацию и закрепить свой стратегический выбор.

Главные итоги саммита "коалиции желающих" в Париже