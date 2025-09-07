На засіданні "коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України. Одним із ключових пунктів став майбутній вступ нашої держави до Європейського Союзу.

Політолог Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу пояснив, що для України принципово закріпитися як невід'ємна частина західного світу. Він наголосив, що лише так наша держава уникне ролі буфера між Заходом і Росією.

Чому Україні важливо закріпитися на Заході?

Ігор Чаленко пояснив, що у світі формуються передумови нового глобального протистояння. Це може бути як нова "холодна війна", так і більш масштабний конфлікт, тому Україні необхідно визначити своє місце заздалегідь.

Нам треба закріпитись як невід'ємна частина саме західного світу, не бути в цьому буфері. Якщо не буде цієї суб'єктності, ми будемо просто пирогом, якого будуть розрізати і ласувати інші частини світу,

– зазначив політолог.

Він додав, що Європа досі не демонструє достатньої ініціативності, тож Україні важливо не розслаблятися, а нарощувати власний військовий потенціал і брати участь у створенні нових систем колективної безпеки.

Гарантії безпеки та перспектива вступу до ЄС

Політолог нагадав, що питання безпеки України дедалі частіше обговорюється на міжнародних майданчиках. Під час зустрічей у Парижі серед ключових пунктів гарантій прямо називався вступ України до Європейського Союзу.

Це показує Росії, що вона точно тут не досягне ні перемоги, ні навіть якогось компромісу. А якщо нам дадуть гарантії безпеки із подальшим вступом до ЄС, вважайте, стратегічно Україна все ж таки перемогла, не дивлячись на низку невирішених територіальних питань,

– підкреслив Чаленко.

На його думку, саме такий підхід закріплює українську суб'єктність і демонструє, що держава стає невід'ємною частиною західної цивілізації. Це відкриває перспективу для формування довготривалої системи стримування російських загроз.

Україна як форпост Заходу

Ігор Чаленко наголосив, що спроби нав'язати Україні роль "містка" між Заходом і Росією є небезпечними. За його словами, це означало б фактичне віддання держави під вплив Москви.

Якщо ми будемо лишатися буфером, це означатиме злив безпосередньо під Росію. Або ми будемо форпостом, або нас просто поглинуть. І в цій ситуації набагато краще бути форпостом і робити все, аби межа посувалася далі на схід,

– пояснив політолог.

Він підсумував, що структурні ризики з боку Росії залишатимуться довго, тому Україні критично важливо остаточно інтегруватися в західну цивілізацію та закріпити свій стратегічний вибір.

