Это вершина дипломатии, эксперт оценил прорыв Украины в переговорах
- Соединенные Штаты обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины в случае нападения России.
- Сергей Кузан объяснил, что Украина должна сама обеспечить себе определенные гарантии, кроме поддержки партнеров.
Вопрос, станут ли Соединенные Штаты на сторону Украины в случае нового нападения России, снова обсуждают после заявлений о возможных гарантиях безопасности. Владимир Зеленский говорил о формате обязательств по аналогу статьи пятой НАТО и о документе, который может это закрепить.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что в таких договоренностях реально может работать. Он очертил, где заканчиваются ожидания от партнеров и начинается то, что Украина должна гарантировать себе сама.
Обяжут ли гарантии США воевать за Украину?
В разговорах о гарантиях безопасности часто ожидают простого результата: если документ подписали, то кто-то автоматически вступит в войну на стороне Украины.
Напомним: премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США впервые задекларировали готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения перемирия. Он отметил, что такие сигналы дают основания говорить о появлении мира на горизонте, однако подчеркнул необходимость сложных компромиссов, в частности по территориальным вопросам.
Сергей Кузан объяснил, что это разные вещи, потому что союзничество означает юридические обязательства, а не политические заявления.
Союзник – это тот, кто юридически обязан вступить в войну на стороне своего союзника,
– отметил Кузан.
Он отметил, что не стоит строить план на иллюзии об "автоматической" армии, которая придет и сделает работу вместо Украины. По его словам, главная опора страны уже определена, и именно она должна оставаться базой любых договоренностей.
Мы можем рассчитывать исключительно на наш народ, нашу армию, на наших дипломатов, на наше оружие,
– уточнил Кузан.
Такие соглашения, по его логике, могут усиливать позиции Украины и создавать дополнительные обязательства для партнеров. Но они не отменяют потребности держать фокус на собственной обороне и устойчивости государства.
Какие гарантии США будут наилучшими?
В переговорах с партнерами Украина ищет не красивые формулировки, а механизм, который будет работать в случае новой агрессии. Сергей Кузан объяснил, что среди предложенных вариантов сильнейшим выглядит тот, который может процедурно и юридически привязать Соединенные Штаты к оказанию помощи.
Именно эта опция максимально обязать через Конгресс Соединенных Штатов предоставить Украине помощь необходимую для отражения возможной агрессии – это лучшая опция,
– отметил Кузан.
Он отметил, что речь идет как минимум об обеспечении оружием и средствами, а также о подготовке инфраструктуры, которая нужна для реализации таких договоренностей.
Это и есть вершина международной дипломатии, международных соглашений, на что можно рассчитывать,
– подытожил Кузан.
Также он упомянул идею привлечения иностранных войск как дополнительный рычаг безопасности, который может усилить позицию Украины.
Что известно о мирных переговорах, кратко:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выборы в Украине должны быть элементом мирного урегулирования, но сами по себе они не решают конфликт. Москва, по его словам, не отказывается от первоначальных целей войны и настаивает на изменении безопасности и политического курса Украины.
- После переговоров Зеленского и Трампа в США стороны публично продемонстрировали в США стороны публично продемонстрировали готовность к диалогу, а Дональд Трамп положительно оценил разговор. В то же время конкретных договоренностей по завершению войны достигнуто не было. Владимир Зеленский отметил, что вопрос территорий возможен только после референдума при условии прекращения огня.
- Председатель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская отметила, что проведение выборов невозможно без завершения правового режима военного положения. Короткая пауза в боевых действиях не создает правовых и безопасностных условий для избирательного процесса, а постоянное прекращение огня не сводится к формуле 60 дней.