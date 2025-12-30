Это вершина дипломатии, эксперт оценил прорыв Украины в переговорах

Вопрос, станут ли Соединенные Штаты на сторону Украины в случае нового нападения России, снова обсуждают после заявлений о возможных гарантиях безопасности. Владимир Зеленский говорил о формате обязательств по аналогу статьи пятой НАТО и о документе, который может это закрепить.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, что в таких договоренностях реально может работать. Он очертил, где заканчиваются ожидания от партнеров и начинается то, что Украина должна гарантировать себе сама.

Смотрите также Учтен ли в гарантиях безопасности риск "операций под чужим флагом": объяснение Зеленского

Обяжут ли гарантии США воевать за Украину?

В разговорах о гарантиях безопасности часто ожидают простого результата: если документ подписали, то кто-то автоматически вступит в войну на стороне Украины.

Напомним: премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что США впервые задекларировали готовность участвовать в гарантиях безопасности для Украины после достижения перемирия. Он отметил, что такие сигналы дают основания говорить о появлении мира на горизонте, однако подчеркнул необходимость сложных компромиссов, в частности по территориальным вопросам.

Сергей Кузан объяснил, что это разные вещи, потому что союзничество означает юридические обязательства, а не политические заявления.

Союзник – это тот, кто юридически обязан вступить в войну на стороне своего союзника,

– отметил Кузан.

Он отметил, что не стоит строить план на иллюзии об "автоматической" армии, которая придет и сделает работу вместо Украины. По его словам, главная опора страны уже определена, и именно она должна оставаться базой любых договоренностей.

Мы можем рассчитывать исключительно на наш народ, нашу армию, на наших дипломатов, на наше оружие,

– уточнил Кузан.

Такие соглашения, по его логике, могут усиливать позиции Украины и создавать дополнительные обязательства для партнеров. Но они не отменяют потребности держать фокус на собственной обороне и устойчивости государства.

Какие гарантии США будут наилучшими?

В переговорах с партнерами Украина ищет не красивые формулировки, а механизм, который будет работать в случае новой агрессии. Сергей Кузан объяснил, что среди предложенных вариантов сильнейшим выглядит тот, который может процедурно и юридически привязать Соединенные Штаты к оказанию помощи.

Именно эта опция максимально обязать через Конгресс Соединенных Штатов предоставить Украине помощь необходимую для отражения возможной агрессии – это лучшая опция,

– отметил Кузан.

Он отметил, что речь идет как минимум об обеспечении оружием и средствами, а также о подготовке инфраструктуры, которая нужна для реализации таких договоренностей.

Это и есть вершина международной дипломатии, международных соглашений, на что можно рассчитывать,

– подытожил Кузан.

Также он упомянул идею привлечения иностранных войск как дополнительный рычаг безопасности, который может усилить позицию Украины.

Что известно о мирных переговорах, кратко: