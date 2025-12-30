Управлять миссией будут партнеры. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
Как гарантии безопасности предотвращают вариант операций России "под чужим флагом"?
У Владимира Зеленского спросили, предусматривают ли гарантии безопасности для Украины сценарий, когда Россия прибегает к "операциям под чужим флагом".
Зеленский отметил, что гарантии прописаны поэтапно. Вместе с прекращением огня Украина хочет запуска мониторинговой миссии под руководством стран-партнеров. Они имеют для этого все технически необходимые средства.
Реакция на нарушения со стороны России прописана во второй части гарантий, где изложено, что именно будут делать страны-гаранты в такой ситуации.
Зеленский прокомментировал фейк об атаке по резиденции Путина
Зеленский заявил, что сообщение о атаке на резиденцию Путина – это фейк, придуманный Кремлем для торможения мирного процесса.
Президент отметил, что Россия не ищет позитива в мирном процессе, и напомнил, что Россия сама атаковала правительственные здания Украины.