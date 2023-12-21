Гарантированно стабильной поддержки уже не будет: согласуют ли США помощь Украине

США в течение нескольких месяцев обсуждается вопрос о выделении Украины 61 миллиарда долларов. Однако пока республиканцы и демократы не пришли к согласию по этому вопросу.

Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что эта ситуация вызвана выборами президента США, которые должны пройти в ноябре 2024 года. Однако она не безысходна для Украины.

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Трагедия для Украины

Камнем преткновения между представителями Демократической и Республиканской партии стал вопрос мигрантов. Они не могут решить его примерно с 1996 года.

Для демократов мигранты, в том числе из Мексики, – потенциальные избиратели. А республиканцы сейчас почувствовали, что имеют возможность добиться своей цели.

Трагедия для Украины заключается в том, что они завязали проблемы внутриполитические и внешние в один узел. И теперь Белый дом пытается этот узел развязать,

– объяснил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Политически он не может не выделить поддержку Украине, а также Израилю, Тайваню. Это станет геополитической трагедией. При этом американские политики говорят о поддержке Украины, но они должны решать в первую очередь проблему нелегальной эмиграции.

Будут сложности

Наибольшую проблему представляют MAGA-республиканцы (MAGA – аббревиатура предвыборного лозунга Дональда Трампа "Сделаем Америку снова величественной" – 24 Канал) – небольшой круг ультрарадикальных трампистов, которым выгодно, чтобы этот вопрос не решался вплоть до выборов.

Однако у них меньшинство. Поэтому есть уверенность, что уже в январе будет решение Сената и Конгресса о выделении помощи Украине,

– подчеркнул Рыбачук.

Также он отметил, что Украине следует осознать, что уже не будет гарантировано стабильной поддержки, которая была раньше – по разным причинам.

Поэтому Украине нужно делать акцент на совместном производстве оружия. США по этому вопросу пошли на встречу, и выделили представителей, который занимаются военно-технической помощью, координируют экономическую поддержку.

В то же время очень хорошо показали себя европейские партнеры. Германия в одночасье увеличила помощь Украине.

"Да, будут сложности с поддержкой, но Украина не останется один на один с Владимиром Путиным без помощи США и Евросоюза", – отметил Олег Рыбачук.

Что известно о выделении США помощи Украине