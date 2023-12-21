Гарантовано стабільної підтримки вже не буде: чи ухвалять США допомогу Україні
США протягом декількох місяців обговорюється питання виділення Україні 61 мільярда доларів. Проте наразі республіканці та демократи не дійшли згоди щодо цього питання.
Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що ця ситуація викликана виборами президента США, які мають відбутися у листопаді 2024 року. Проте вона не безвихідна для України.
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Трагедія для України
Каменем спотикання між представниками Демократичної та Республіканської партії стало питання мігрантів. Вони не можуть його розв'язати приблизно з 1996 року.
Для демократів мігранти, зокрема з Мексики, – потенційні виборці. А республіканці зараз відчули, що мають можливість досягти своєї цілі.
Трагедія для України полягає в тому, що вони зав'язали проблеми внутрішньо політичні та зовнішні в один вузол. І тепер Білий дім намагається цей вузол розв'язати,
– пояснив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".
Політично він не може не виділити підтримку Україні, а також Ізраїлю, Тайваню. Це стане геополітичною трагедією. При цьому американські політики говорять про підтримку України, але вони мають розв'язати першочергово проблему нелегальної еміграції.
Будуть складнощі
Найбільшу проблему уявляють MAGA-республіканці (MAGA – абревіатура передвиборчого лозунгу Дональда Трампа "Зробимо Америку знову величною" – 24 Канал) – невелике коло ультрарадикальних трампістів, яким вигідно, щоб це питання не вирішувалось аж до виборів.
Проте вони мають меншість. Тому є впевненість, що вже у січні буде рішення Сенату та Конгресу щодо виділення допомоги Україні,
– наголосив Рибачук.
Також він зазначив, що Україні варто усвідомити, що вже не буде гарантовано стабільної підтримки, яка була раніше – з різних причин.
Тому Україні потрібно робити акценти на спільному виробництві зброї. США в цьому питання пішли на зустріч, та виділили представників, які займаються військово-технічною допомогою, координують економічну допомогу.
Водночас дуже гарно показали себе європейські партнери. Німеччина у раз збільшила допомогу Україні.
"Так, будуть складнощі з підтримкою, але Україна не залишиться сам на сам з Владіміром Путіним без допомоги США та Євросоюзу", – зауважив Олег Рибачук.
Що відомо про виділення США допомоги Україні
- Між республіканцями та демократами тривають суперечки щодо надання Україні 61 мільярда доларів допомоги.
- У виданні The Wall Street Journal зазначають, що представники Республіканської партії наполягають на врегулюванні проблеми безпеки кордонів США. Адже кордони США щоденно перетинають тисячі нових мігрантів. Однак Конгрес має й ухвалити рішення щодо виділення коштів Україні, тому що ситуація на фронті може швидко стати критичною без підтримки США.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що не може гарантувати, коли вирішиться питання надання допомоги Україні, чи до Різдва, чи у січні (2024 року – 24 Канал). Він пояснив, що допомога Україні має бути проголосована в пакеті з підтримкою Ізраїлю та питанням кордону між США та Мексикою.
- Водночас лідер більшості у Сенаті Чак Шумер наголосив, що Владімір Путін уважно спостерігає за подіями в Конгресі щодо допомоги Україні. За його словами, Путін хоче, щоб США пішли з України. Очільник Кремля вважає, що це йому може вдатися "завдяки Трампу". Тому, на думку Шумера, США мають діяти.