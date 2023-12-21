Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що ця ситуація викликана виборами президента США, які мають відбутися у листопаді 2024 року. Проте вона не безвихідна для України.

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Трагедія для України

Каменем спотикання між представниками Демократичної та Республіканської партії стало питання мігрантів. Вони не можуть його розв'язати приблизно з 1996 року.

Для демократів мігранти, зокрема з Мексики, – потенційні виборці. А республіканці зараз відчули, що мають можливість досягти своєї цілі.

Трагедія для України полягає в тому, що вони зав'язали проблеми внутрішньо політичні та зовнішні в один вузол. І тепер Білий дім намагається цей вузол розв'язати,

– пояснив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Політично він не може не виділити підтримку Україні, а також Ізраїлю, Тайваню. Це стане геополітичною трагедією. При цьому американські політики говорять про підтримку України, але вони мають розв'язати першочергово проблему нелегальної еміграції.

Будуть складнощі

Найбільшу проблему уявляють MAGA-республіканці (MAGA – абревіатура передвиборчого лозунгу Дональда Трампа "Зробимо Америку знову величною" – 24 Канал) – невелике коло ультрарадикальних трампістів, яким вигідно, щоб це питання не вирішувалось аж до виборів.

Проте вони мають меншість. Тому є впевненість, що вже у січні буде рішення Сенату та Конгресу щодо виділення допомоги Україні,

– наголосив Рибачук.

Також він зазначив, що Україні варто усвідомити, що вже не буде гарантовано стабільної підтримки, яка була раніше – з різних причин.

Тому Україні потрібно робити акценти на спільному виробництві зброї. США в цьому питання пішли на зустріч, та виділили представників, які займаються військово-технічною допомогою, координують економічну допомогу.

Водночас дуже гарно показали себе європейські партнери. Німеччина у раз збільшила допомогу Україні.

"Так, будуть складнощі з підтримкою, але Україна не залишиться сам на сам з Владіміром Путіним без допомоги США та Євросоюзу", – зауважив Олег Рибачук.

Що відомо про виділення США допомоги Україні