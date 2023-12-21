Глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что эта ситуация вызвана выборами президента США, которые должны пройти в ноябре 2024 года. Однако она не безысходна для Украины.
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Трагедия для Украины
Камнем преткновения между представителями Демократической и Республиканской партии стал вопрос мигрантов. Они не могут решить его примерно с 1996 года.
Для демократов мигранты, в том числе из Мексики, – потенциальные избиратели. А республиканцы сейчас почувствовали, что имеют возможность добиться своей цели.
Трагедия для Украины заключается в том, что они завязали проблемы внутриполитические и внешние в один узел. И теперь Белый дом пытается этот узел развязать,
– объяснил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий".
Политически он не может не выделить поддержку Украине, а также Израилю, Тайваню. Это станет геополитической трагедией. При этом американские политики говорят о поддержке Украины, но они должны решать в первую очередь проблему нелегальной эмиграции.
Будут сложности
Наибольшую проблему представляют MAGA-республиканцы (MAGA – аббревиатура предвыборного лозунга Дональда Трампа "Сделаем Америку снова величественной" – 24 Канал) – небольшой круг ультрарадикальных трампистов, которым выгодно, чтобы этот вопрос не решался вплоть до выборов.
Однако у них меньшинство. Поэтому есть уверенность, что уже в январе будет решение Сената и Конгресса о выделении помощи Украине,
– подчеркнул Рыбачук.
Также он отметил, что Украине следует осознать, что уже не будет гарантировано стабильной поддержки, которая была раньше – по разным причинам.
Поэтому Украине нужно делать акцент на совместном производстве оружия. США по этому вопросу пошли на встречу, и выделили представителей, который занимаются военно-технической помощью, координируют экономическую поддержку.
В то же время очень хорошо показали себя европейские партнеры. Германия в одночасье увеличила помощь Украине.
"Да, будут сложности с поддержкой, но Украина не останется один на один с Владимиром Путиным без помощи США и Евросоюза", – отметил Олег Рыбачук.
Что известно о выделении США помощи Украине
- Между республиканцами и демократами продолжаются споры о предоставлении Украине 61 миллиарда долларов помощи.
- В издании The Wall Street Journal отмечают, что представители Республиканской партии настаивают на урегулирование проблемы безопасности границ США. Ведь границы США ежедневно пересекают тысячи новых мигрантов. Однако Конгресс должен принять решение о выделении средств Украине, потому что ситуация на фронте может быстро стать критической без поддержки США.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что не может гарантировать, когда решится вопрос предоставления помощи Украине, к Рождеству или в январе (2024 - 24 Канал). Он пояснил, что помощь Украине должна быть проголосована в пакете с поддержкой Израиля и границе между США и Мексикой.
- В то же время лидер большинства в Сенате Чак Шумер подчеркнул, что Владимир Путин внимательно наблюдает за событиями в Конгрессе относительно помощи Украине. По его словам, Путин хочет, чтобы США ушли из Украины. Глава Кремля считает, что это ему может удаться "благодаря Трампу". Поэтому, по мнению Шумера, США должны действовать.