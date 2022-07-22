Крушит оккупантов и маневрирует: мощные особенности САУ Krab, которая уже работает на фронте

Польская самоходная гаубица калибра 155 миллиметров AHS Krab уже зарекомендовала себя как эффективное оружие. Наши защитники не только овладели этой установкой, но и научились эффективно уничтожать врага.

Первые разработки САУ Krab начались в "нулевых". Уже в 2008 году первые прототипы начали производить и поставлять на вооружение Вооруженных сил Польши.

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Характеристики САУ Krab

У поляков эти САУ участвовали только в военных учениях. Уже в 2022 году, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину, они прошли свое боевое крещение.

Польская самоходная гаубица переводится из походного положения в боевое – за 30 секунд. Столько времени САУ Krab нужно для смены позиции после выстрела.



Польская самоходная артиллерийская установка AHS KRAB / Фото "Милитарный"

Экипаж состоит из 5 человек: водитель, командир, наводчик и 2 заряжателя. Максимальная дальность стрельбы – до 40 км. При этом пушка производит по 6 выстрелов в минуту.

Вес САУ Krab – 48 тонн. Несмотря на это, она может разгоняться до 67 километров в час.

В Варшаве хорошо постарались создать это оружие. Ее производит польская машиностроительная компания Huta Stalowa Wola, входящая в государственный холдинг Польской Вооруженной Группы.

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При производстве AHS Krab используют башту от британской гаубицы AS 90. Для шасси выбрали южнокорейскую платформу от САУ K9 Thunder, которую считают одной из лучших в мире.

Преимущества польского САУ

Цифровая система управления огнем здесь тоже присутствует. Ее разработала польская компания WB Electronics Topaz. AHS Krab сама определяет дистанцию, метеоусловия, корректирует огонь и определяет локацию САУ в пространстве.

Работа экипажа – успевать заряжать и следить за тем, чтобы автоматизированные процессы происходили правильно.

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Topaz позволяет человеку из командного пункта управлять артиллерийским подразделением в режиме реального времени. Все с помощью компьютера без использования средств радиосвязи.

Также следует отметить, что AHS Krab имеет наземную навигационную и топографическую системы. Компьютер управляет башней, прицелами и баллистическими расчетами.

Системы внутренней и внешней связи, средства наблюдения – прицелы и устройства ночного видения. Имеется также специальный прицел для ведения огня прямой наводкой, как в танке.

Броня и эффективность AHS Krab

Броня этой САУ похожа на другие системы НАТО и защищает от пуль стрелкового оружия и артиллерийских осколков. Однако больше и не нужно, ведь это оружие может работать с расстояния в 40 километров, поэтому вряд ли пуля преодолеет такую дистанцию.

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Помимо главной башни в 155 миллиметров, AHS Krab оснащен 12-миллиметровым зенитным пулеметом для самозащиты, а для маскировки и прикрытия есть дымовые гранаты.

По состоянию на 2022 год, на вооружении Польши находится 80 таких AHS Krab. 18 из них поляки передали Украине. Это 3 полноценные батареи, которые могут нанести врагу большие потери.

Эти системы настолько хорошо зарекомендовали себя в бою, что Украина заказала для ВСУ еще 60 таких установок. Ввиду этого, наше государство стало первым экспортным заказчиком этого типа оружия.