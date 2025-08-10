Лето 2025 года продолжает удивлять нестабильной погодой. Высокие температурные показатели сочетаются с периодическими ливнями. 11 августа часть Украины снова накроют шквалы ветра и сильные дожди.

10 – 13 августа в южной части, большинства западных, Винницкой, Сумской, Днепропетровской будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности, передает 24 Канал.

Где в Украине ухудшится погода 11 августа?

Ночью, 11 августа, в Ровно и области ожидаются грозы, порывы северо-западного ветра 15 – 20 метров в секунду.

Во Львовской области ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Днем без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью 9 – 14, днем 20 – 25. По городу Львову: Температура ночью 10 – 12, днем 22 – 24.

В Тернопольской области ночью тоже местами кратковременные дожди, а в Тернополе – гроза. Днем без осадков. Ветер северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью 12 – 17, днем 21 – 26.

В Ивано-Франковской области ночью пройдет небольшой дождь. Ночью местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха в Ивано-Франковске – ночью 13 – 15 градусов, днем 23 – 25 градусов. По области: ночью 11 – 16, днем 20 – 25 градусов.

В Хмельницкой области ночью тоже кратковременные дожди и грозы. Утром и днем местами порывы 15 – 20 метров в секунду. Температура по области ночью 13 – 18 тепла, днем 20 – 20 градусов тепла, в Хмельницком ночью 13 – 5, днем 22 – 24 градуса.

Ухудшение погоды будет наблюдаться не только на Западе.