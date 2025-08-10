10 серпня, 16:35
Дощі, грози та сильний вітер: у більшості регіонів прогнозують погіршення погоди
Основні тези
- 11 серпня в Україні прогнозують значне погіршення погоди: грози, зливи, та сильний вітер у більшості регіонів.
- Йдеться, зокрема, такі області, як Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, а також Полтавська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Сумська, Кіровоградська та Харківська.
- Температурні показники коливатимуться: вночі від 9 до 18 градусів, вдень від 20 до 33 градусів залежно від регіону.
Літо 2025 року продовжує дивувати нестабільною погодою. Високі температурні показники поєднуються із періодичними зливами. 11 серпня частину України знову накриють шквали вітру та сильні дощі.
10 – 13 серпня у південній частині, більшості західних, Вінницькій, Сумській, Дніпропетровській зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, передає 24 Канал.
Де в Україні погіршиться погода 11 серпня?
- Вночі, 11 серпня, у Рівному та області очікуються грози, пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду.
- У Львівській області вночі місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі 9 – 14, вдень 20 – 25. По місту Львову: Температура вночі 10 – 12, вдень 22 – 24.
- У Тернопільській області вночі теж місцями короткочасні дощі, а у Тернополі – гроза. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі 12 – 17, вдень 21 – 26.
- На Івано-Франківщині уночі пройде невеличкий дощ. Уночі місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря в Івано-Франківсьу – вночі 13 – 15 градусів, вдень 23 – 25 градусів. По області: вночі 11 – 16, вдень 20 – 25 градусів.
- На Хмельниччині вночі теж короткочасні дощі і грози. Вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура по області вночі 13 – 18 тепла, вдень 20 – 20 градусів тепла, у Хмельницькому вночі 13 – 5, вдень 22 – 24 градуси.
Погіршення погоди спостерігатиметься не лише на Заході.
- у Полтавській та Дніпропетровській областях вдень буде сильний вітер – 15 – 20 метрів за секунду.
- у Київській області уночі пройдуть дощі. Температура повітря вночі опуститься до 12 градусів, а вдень коливатиметься між 20 і 20 градусами тепла.
- в Одеській області пройдуть дощі уночі, вітер розженеться до 9 – 14 метрів за секунду. Температура повітря сягатиме до 33 градусів.
- у Сумській області 11 серпня очікуються грози.
- у Кіровоградській області – місцями невеликий дощ, уночі стовпчик термометра опуститься до 13 градусів, а вдень підніметься до 28.
- у Харківській області пройде невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Температура вночі опуститься до 13 градусів, а вдень підніметься до 27.