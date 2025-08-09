Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

В яких областях будуть дощі та грози?

Синоптики прогнозували, що 9 – 10 серпня в Україні переважатиме суха погода. Тільки на Півночі вночі суботи подекуди короткочасний дощ.

На Заході країни вдень 10 серпня грозові дощі, подекуди град і шквали 15 – 20 метрів на секунду,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

У понеділок, 11 серпня, вночі в західних, північних і більшості центральних областей, удень подекуди на Лівобережжі пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території України опади не очікуються.

У найближчі три доби вітер буде переважно північно-західний, 3 – 10 метрів на секунду. 11 серпня вдень в Україні, крім Заходу та Криму, подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі сягатиме +11 – +18 градусів, удень +21 – +28. На Півдні й Закарпатті вночі +16 – +21, удень +28 – +33 градуси.

