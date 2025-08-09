Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Транспорт стал "водным", на улицах – реки и водопады: последствия сильного ливня в Киеве

В каких областях будут дожди и грозы?

Синоптики прогнозировали, что 9 – 10 августа в Украине будет преобладать сухая погода. Только на Севере ночью субботы кое-где местами кратковременный дождь.

На Западе страны днем 10 августа грозовые дожди, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,

– отметили в Укргидрометцентре.

В понедельник, 11 августа, ночью в западных, северных и большинстве центральных областей, днем местами на Левобережье пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории Украины осадки не ожидаются.

В ближайшие трое суток ветер будет преимущественно северо-западный, 3 – 10 метров в секунду. 11 августа днем в Украине, кроме Запада и Крыма, местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет достигать +11 – +18 градусов, днем +21 – +28. На Юге и Закарпатье ночью +16 – +21, днем +28 – +33 градуса.

