В телеграм-каналах публикуют соответствующие видео. Подробнее о последствиях происшествия в Киеве – читайте в материале 24 Канала.

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Осложнения движения транспорта и отключение света

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий предупредил участников дорожного движения. Речь идет об осложнениях из-за значительных осадков, в частности на:

перекрестке бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова;

улице Казимира Малевича;

бульваре Николая Михновского;

улице Михаила Бойчука.

На местах работают все соответствующие службы.

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Кроме того, из-за непогоды произошли отключения света – в частях Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов.

Где выпала полумесячная норма осадков?

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что гидрослужбы "Киевавтодора" работают в усиленном режиме. Они убирают воду и дежурят возле проблемных участков. К работам привлекли 91 единицу спецтехники и оборудования: мотопомпы, гидромониторы, передвижные помповые станции и тому подобное.

За короткое время в центральных районах города, а именно Печерском районе, выпала полумесячная норма осадков,

– говорится в сообщении.

Из-за интенсивности осадков на ряде пониженных участков возможны временные скопления воды. Однако движение на большинстве улиц остается открытым.

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Обратите внимание! Водителей призывают быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Какие последствия непогоды в Киеве?

Улицы Киева оказались под водой, автомобили вынуждены "плыть". В частности, пострадал общественный транспорт – затопило даже маршрутки и автобусы.

Дороги столицы затопило: смотрите видео

Пассажиры показали "лужи" в троллейбусе: смотрите видео

Как выглядит улица Ереванская: смотрите видео

Полиция показала последствия непогоды: смотрите видео

Улицы города под водой: смотрите видео

Синоптики предупреждали о непогоде жителей и гостей столицы. Специалисты советуют не находиться вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и тому подобное.

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"Деревопад" в столице: смотрите видео

Кроме того, пострадали и здания. В частности, в соцсетях показали "водопад" в супермаркете на улице Березняковской, образовавшийся из-за повреждения потолка.

Ливень затапливает супермаркет: смотрите видео

Из-за непогоды отлетел фасад дома: смотрите видео

Напомним, после мощного ливня в Киеве после мощного ливня заметили пылевую бурю в районе Ипподрома. Соответствующее видео распространили в телеграм-каналах.