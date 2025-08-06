Кроме вышеупомянутого, в отдельных районах ожидается град. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Где пройдет непогода 6 августа?

Синоптики обнародовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях для части украинских областей.

06 августа ночью в Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, днем и в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с,

– говорится в сообщении.

Поэтому для вышеупомянутых областей объявлен I уровень опасности, желтый. Предостерегают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.



Непогода в Украине 6 августа / Карта Укргидрометцентра

В частности, по прогнозам, в течение дня на Киевщине будет кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах области возможен град и шквалы. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.