А также шквалы со скоростью до 15 – 20 метров в секунду. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода на Киевщине 6 августа?

По прогнозам синоптиков, в течение дня на Киевщине будет кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах области возможен град и шквалы. Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный со скоростью до 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха в области будет колебаться от +24 до +29 градусов тепла. Зато в Киеве столбики термометров будут показывать от +26 до +28 градусов.

Отметим, что синоптики снова предупреждают украинцев о опасных метеорологических явлениях. Вскоре непогода может накрыть часть областей.

Уже 7 августа ночью в северных и центральных областях, днем также на Сумщине, востоке, юго-востоке местами возможен кратковременный дождь и грозы.