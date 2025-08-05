Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 6 августа?

В западных, северных и большинстве центральных областей в среду, 6 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Кое-где возможны град и шквалы. Это из-за перемещения атмосферного фронта из Западной Европы.

Температура воздуха днем в западных регионах снизится до +18 – +23 градусов, в северных и Винницкой области – +24 – +29 градусов.

На остальной территории будет жарче. Воздух прогреется от +30 до +34 градусов, а в южных областях местами ожидается жара +35 – +37 градусов. Ночью воздух прогреется до +14 – +19 градусов, на Юге – до 23 градусов тепла.

Какой будет температура в регионах?

Киев +26...+28;

Ужгород +20...+22;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +20...+22;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +20...+22;

Ровно +20...+22;

Житомир +24...+26;

Винница +24...+26;

Одесса +31...+33;

Николаев +32...+34;

Херсон +34...+36;

Симферополь +34...+36;

Кропивницкий +30...+32;

Черкассы +29...+31;

Чернигов +26...+28;

Сумы +26...+28;

Полтава +28...+30;

Днепр +29...+31;

Запорожье +34...+36;

Донецк +29...+31;

Луганск +28...+30;

Харьков +27...+29.

Прогноз погоды в Украине на 6 августа / Карта Укргидрометцентра