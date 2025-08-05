Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 6 августа?
В западных, северных и большинстве центральных областей в среду, 6 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Кое-где возможны град и шквалы. Это из-за перемещения атмосферного фронта из Западной Европы.
Температура воздуха днем в западных регионах снизится до +18 – +23 градусов, в северных и Винницкой области – +24 – +29 градусов.
На остальной территории будет жарче. Воздух прогреется от +30 до +34 градусов, а в южных областях местами ожидается жара +35 – +37 градусов. Ночью воздух прогреется до +14 – +19 градусов, на Юге – до 23 градусов тепла.
Какой будет температура в регионах?
- Киев +26...+28;
- Ужгород +20...+22;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +18...+20;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +20...+22;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +20...+22;
- Ровно +20...+22;
- Житомир +24...+26;
- Винница +24...+26;
- Одесса +31...+33;
- Николаев +32...+34;
- Херсон +34...+36;
- Симферополь +34...+36;
- Кропивницкий +30...+32;
- Черкассы +29...+31;
- Чернигов +26...+28;
- Сумы +26...+28;
- Полтава +28...+30;
- Днепр +29...+31;
- Запорожье +34...+36;
- Донецк +29...+31;
- Луганск +28...+30;
- Харьков +27...+29.
Прогноз погоды в Украине на 6 августа / Карта Укргидрометцентра