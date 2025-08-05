Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 6 августа?

В западных, северных и большинстве центральных областей в среду, 6 августа, синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Кое-где возможны град и шквалы. Это из-за перемещения атмосферного фронта из Западной Европы.

Температура воздуха днем в западных регионах снизится до +18 – +23 градусов, в северных и Винницкой области – +24 – +29 градусов.

На остальной территории будет жарче. Воздух прогреется от +30 до +34 градусов, а в южных областях местами ожидается жара +35 – +37 градусов. Ночью воздух прогреется до +14 – +19 градусов, на Юге – до 23 градусов тепла.

Какой будет температура в регионах?

  • Киев +26...+28;
  • Ужгород +20...+22;
  • Львов +20...+22;
  • Ивано-Франковск +18...+20;
  • Тернополь +21...+23;
  • Черновцы +20...+22;
  • Хмельницкий +21...+23;
  • Луцк +20...+22;
  • Ровно +20...+22;
  • Житомир +24...+26;
  • Винница +24...+26;
  • Одесса +31...+33;
  • Николаев +32...+34;
  • Херсон +34...+36;
  • Симферополь +34...+36;
  • Кропивницкий +30...+32;
  • Черкассы +29...+31;
  • Чернигов +26...+28;
  • Сумы +26...+28;
  • Полтава +28...+30;
  • Днепр +29...+31;
  • Запорожье +34...+36;
  • Донецк +29...+31;
  • Луганск +28...+30;
  • Харьков +27...+29.

Погода в Украине на 6 августаПрогноз погоды в Украине на 6 августа / Карта Укргидрометцентра