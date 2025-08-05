Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 6 серпня?

У західних, північних і більшості центральних областей у середу, 6 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Подекуди можливі град і шквали. Це через переміщення атмосферного фронту із Західної Європи.

Температура повітря вдень у західних регіонах знизиться до +18 – +23 градусів, у північних і Вінницькій області – +24 – +29 градусів.

На решті території буде спекотніше. Повітря прогріється від +30 до +34 градусів, а в південних областях місцями очікується спека +35 – +37 градусів. Уночі повітря прогріється до +14 – +19 градусів, на Півдні – до 23 градусів тепла.

Якою буде температура в регіонах?

Київ +26...+28;

Ужгород +20...+22;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +18...+20;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +20...+22;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +20...+22;

Рівне +20...+22;

Житомир +24...+26;

Вінниця +24...+26;

Одеса +31...+33;

Миколаїв +32...+34;

Херсон +34...+36;

Сімферополь +34...+36;

Кропивницький +30...+32;

Черкаси +29...+31;

Чернігів +26...+28;

Суми +26...+28;

Полтава +28...+30;

Дніпро +29...+31;

Запоріжжя +34...+36;

Донецьк +29...+31;

Луганськ +28...+30;

Харків +27...+29.

Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / Карта Укргідрометцентру