Про це інформує 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 6 серпня?
У західних, північних і більшості центральних областей у середу, 6 серпня, синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами. Подекуди можливі град і шквали. Це через переміщення атмосферного фронту із Західної Європи.
Температура повітря вдень у західних регіонах знизиться до +18 – +23 градусів, у північних і Вінницькій області – +24 – +29 градусів.
На решті території буде спекотніше. Повітря прогріється від +30 до +34 градусів, а в південних областях місцями очікується спека +35 – +37 градусів. Уночі повітря прогріється до +14 – +19 градусів, на Півдні – до 23 градусів тепла.
Якою буде температура в регіонах?
- Київ +26...+28;
- Ужгород +20...+22;
- Львів +20...+22;
- Івано-Франківськ +18...+20;
- Тернопіль +21...+23;
- Чернівці +20...+22;
- Хмельницький +21...+23;
- Луцьк +20...+22;
- Рівне +20...+22;
- Житомир +24...+26;
- Вінниця +24...+26;
- Одеса +31...+33;
- Миколаїв +32...+34;
- Херсон +34...+36;
- Сімферополь +34...+36;
- Кропивницький +30...+32;
- Черкаси +29...+31;
- Чернігів +26...+28;
- Суми +26...+28;
- Полтава +28...+30;
- Дніпро +29...+31;
- Запоріжжя +34...+36;
- Донецьк +29...+31;
- Луганськ +28...+30;
- Харків +27...+29.
Прогноз погоди в Україні на 6 серпня / Карта Укргідрометцентру