Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Обратите внимание Сильная жара или дожди, грозы и похолодание вплоть до заморозков: какой будет погода в августе – интервью

В каких областях будет непогода 6 августа?

В среду, 6 августа, грозы ожидаются ночью в Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях. Днем также в Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской.

В отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Это I уровень опасности, желтый.

Важно! Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Где будет непогода 6 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

Кстати, 7 августа ночью в северных и центральных областях, днем также на Сумщине, Востоке Юго-Востоке местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории, 8 августа уже по всей Украине без осадков.