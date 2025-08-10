10 – 13 серпня у південній частині, більшості західних, Вінницькій, Сумській, Дніпропетровській зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки, передає 24 Канал.

Де в Україні погіршиться погода 11 серпня?

Вночі, 11 серпня, у Рівному та області очікуються грози, пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду.

та очікуються грози, пориви північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду. У Львівській області вночі місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі 9 – 14, вдень 20 – 25. По місту Львову: Температура вночі 10 – 12, вдень 22 – 24.

У Тернопільській області вночі теж місцями короткочасні дощі, а у Тернополі – гроза. Вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі 12 – 17, вдень 21 – 26.

На Івано-Франківщині уночі пройде невеличкий дощ. Уночі місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря в Івано-Франківсьу – вночі 13 – 15 градусів, вдень 23 – 25 градусів. По області: вночі 11 – 16, вдень 20 – 25 градусів.

На Хмельниччині вночі теж короткочасні дощі і грози. Вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду. Температура по області вночі 13 – 18 тепла, вдень 20 – 20 градусів тепла, у Хмельницькому вночі 13 – 5, вдень 22 – 24 градуси.

Погіршення погоди спостерігатиметься не лише на Заході.