Если 10 августа дожди бушевали в западных регионах, то 11 августа они наведаются на восток, передает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода в Украине будет 11 августа?

В целом 11 августа над Украиной будет нависать небо, окутанное облаками, из-за которых местами будет выглядывать солнышко.

Средняя температура воздуха ночью составит 17 – 15 градусов.

В южных областях она будет выше – 18 – 23, в центральных областях – 20, на остальной территории – 12 – 17 градусов.

Днем средний температурный показатель будет колебаться между 22 – 24 градусами тепла. На юге он будет показывать 28 – 33, в центре – 23 – 28, а в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20 – 25 градуса.

В северо-восточной части Украины днем местами возможны шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью в северных, местами центральных и западных областях, днем на Левобережье страны – кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории осадков не предвидится.

Обратите внимание! 10 – 13 августа в южной части, большинства западных, Винницкой, Сумской, Днепропетровской – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая температура в областных центрах?

Киев +22...+24;

Ужгород +25...+27;

Львов +22...+24;

Ивано-Франковск +22...+24;

Тернополь +22...+24;

Черновцы +23...+25;

Хмельницкий +22...+24;

Луцк +23...+25;

Ровно +22...+24;

Житомир +22...+24;

Винница +22...+24;

Одесса +24...+26;

Николаев +29...+31;

Херсон +29...+31;

Симферополь +30...+32;

Кропивницкий +25...+27;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +22...+24;

Сумы +22...+24;

Полтава +23...+25;

Днепр +25...+27;

Запорожье +27...+29;

Донецк +26...+28;

Луганск +24...+26;

Харьков +25...+27;

Прогноз погоды на 11 августа 2025 год / Укргидрометцентр

