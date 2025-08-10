Из-за этого объявлен желтый уровень опасности. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Какой будет погода во Львове 10 августа?

По данным синоптиков, во Львове температуру днем ожидают в пределах 30 – 32 градусов тепла. Ветер северо-западный – от 5 до 10 метров в секунду.

Однако во второй половине дня возможны кратковременный дождь, гроза, град и шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Эксперты предупреждают об ухудшении видимости.

К слову, желтый уровень опасности также объявлен на Львовщине.

Справка: I (желтый) уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Напомним, в течение суток 10 августа в большинстве регионов Украины пройдет без осадков, хотя кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы возможны в западных областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +29 градусов.