Через це оголошено жовтий рівень небезпечності. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Якою буде погода у Львові 10 серпня?

За даними синоптиків, у Львові температуру вдень очікують у межах 30 – 32 градусів тепла. Вітер північно-західний – від 5 до 10 метрів за секунду.

Однак у другій половині дня можливі короткочасний дощ, гроза, град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Експерти попереджають про погіршення видимості.

До слова, жовтий рівень небезпечності також оголошено на Львівщині.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Нагадаємо, упродовж доби 10 серпня в більшості регіонів України минеться без опадів, хоча короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали можливі в західних областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +29 градусів.