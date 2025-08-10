Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Можливі грози та шквали: на Львівщині оголосили штормове попередження

Де будуть грози найближчими днями?

Найближчими днями переважно без опадів. Тільки ввечері 10 серпня в західних, 11 серпня у більшості короткочасні дощі. Також подекуди будуть грози, а в окремих районах град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

Вночі +11 – +17 градусів, тільки на Півдні до +20. Удень в Україні +21 – +29 градусів, тільки на Півдні й Закарпатті до +33 градусів.

Зауважимо, що на неділю в західних областях через грози, град і шквали оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту, а також роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств.

Читайте також Синоптикиня сказала, якою буде погода у серпні: чи чекати сильної спеки й багато дощів

В яких областях буде негода 10 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру