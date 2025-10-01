В среду, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц. По этому случаю Владимир Зеленский вручил государственные награды, а также присвоил новые воинские звания командирам.

В частности, речь идет о Геннадии Шаповалове. Соответствующий указ президента уже появился на сайте, передает 24 Канал. Смотрите также Две недели в окружении на Покровском направлении: молодые воины получили ордена "За мужество" Какое звание получил Геннадий Шаповалов? Бригадному генералу и командующему Сухопутных войск ВСУ Геннадию Шаповалову присвоили воинское звание генерал-майора. Об этом говорится в президентском указе от 30 сентября. Кроме того, Зеленский подписал ряд других указов: генерал-майорами также стали заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Евгений Острянский и начальник Южного регионального управления ГПСУ бригадный генерал Юрий Петрив;

звание бригадного генерала присвоили полковнику Андрею Билецкому – командиру 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ, а также полковнику Виктору Назаруку – начальнику Управления СБУ в Ивано-Франковской области;

звание Герой Украины получили старший лейтенант Сергей Зубков, подполковник Игорь Штефко и генерал-майор Александр Поклад – заместитель председателя СБУ Василия Малюка. Что известно о Геннадии Шаповалове? Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области.

Он окончил несколько высших учебных заведений – Институт танковых войск Харьковского государственного политехнического университета, Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины, Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии" и Военный колледж армии США.

Военный прошел все ступени военной службы от командира танкового взвода до командира 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Был командующим ОСУВ "Таврия", а с апреля 2024 года по февраль 2025 года – командующим войсками оперативного командования "Юг".

19 июня 2025 года президент Украины назначил Шаповалова новым командующим Сухопутных войск ВСУ.