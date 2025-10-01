В частности, речь идет о Геннадии Шаповалове. Соответствующий указ президента уже появился на сайте, передает 24 Канал.

Какое звание получил Геннадий Шаповалов?

Бригадному генералу и командующему Сухопутных войск ВСУ Геннадию Шаповалову присвоили воинское звание генерал-майора. Об этом говорится в президентском указе от 30 сентября.

Кроме того, Зеленский подписал ряд других указов:

генерал-майорами также стали заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Евгений Острянский и начальник Южного регионального управления ГПСУ бригадный генерал Юрий Петрив;

звание бригадного генерала присвоили полковнику Андрею Билецкому – командиру 3-го армейского корпуса оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ, а также полковнику Виктору Назаруку – начальнику Управления СБУ в Ивано-Франковской области;

звание Герой Украины получили старший лейтенант Сергей Зубков, подполковник Игорь Штефко и генерал-майор Александр Поклад – заместитель председателя СБУ Василия Малюка.

Что известно о Геннадии Шаповалове?