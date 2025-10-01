Зокрема, йдеться про Геннадія Шаповалова. Відповідний указ президента вже з'явився на сайті, передає 24 Канал.

Яке звання отримав Геннадій Шаповалов?

Бригадному генералові та командувачу Сухопутних військ ЗСУ Геннадію Шаповалову надали військове звання генерал-майора. Про це йдеться в президентському указі від 30 вересня.

Окрім того, Зеленський підписав низку інших указів:

генерал-майорами також стали заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Євгеній Острянський і начальник Південного регіонального управління ДПСУ бригадний генерал Юрій Петрів;

звання бригадного генерала присвоїли полковнику Андрію Білецькому – командиру 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ, а також полковнику Віктору Назаруку – начальнику Управління СБУ в Івано-Франківській області;

звання Герой України отримали старший лейтенант Сергій Зубков, підполковник Ігор Штефко та генерал-майор Олександр Поклад – заступник голови СБУ Василя Малюка.

Що відомо про Геннадія Шаповалова?