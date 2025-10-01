Зокрема, йдеться про Геннадія Шаповалова. Відповідний указ президента вже з'явився на сайті, передає 24 Канал.

Яке звання отримав Геннадій Шаповалов?

Бригадному генералові та командувачу Сухопутних військ ЗСУ Геннадію Шаповалову надали військове звання генерал-майора. Про це йдеться в президентському указі від 30 вересня.

Окрім того, Зеленський підписав низку інших указів:

  • генерал-майорами також стали заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал Євгеній Острянський і начальник Південного регіонального управління ДПСУ бригадний генерал Юрій Петрів;
  • звання бригадного генерала присвоїли полковнику Андрію Білецькому – командиру 3-го армійського корпусу оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ, а також полковнику Віктору Назаруку – начальнику Управління СБУ в Івано-Франківській області;
  • звання Герой України отримали старший лейтенант Сергій Зубков, підполковник Ігор Штефко та генерал-майор Олександр Поклад – заступник голови СБУ Василя Малюка.

Що відомо про Геннадія Шаповалова?

  • Геннадій Шаповалов народився в 1978 році в Кіровоградській області.

  • Він закінчив декілька вищих навчальних закладів – Інститут танкових військ Харківського державного політехнічного університету, Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України, Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії" та Воєнний коледж армії США.

  • Військовий пройшов усі щаблі військової служби від командира танкового взводу до командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Був командувачем ОСУВ "Таврія", а з квітня 2024 року по лютий 2025 року – командувачем військ оперативного командування "Південь".

  • 19 червня 2025 року президент України призначив Шаповалова новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ.