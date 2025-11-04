Труханов подал апелляцию на решение суда о круглосуточном домашнем аресте

Бывший мэр Одессы Геннадий Труханов подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако пока неизвестно, когда состоится соответствующее заседание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката подозреваемого Александра Лысака Общественному.

Что известно о подаче апелляции по делу Труханова?

31 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Геннадию Труханову в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако экс-мэр Одессы решил подать апелляцию.

По данным его адвоката, Апелляционный суд еще не назначил дату заседания.

Дело Труханова: коротко о главном