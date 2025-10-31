Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Суспильного из зала суда.

Какой приговор для Труханова, что будет с бывшим городским головой Одессы?

Суд постановил, что Труханов круглосуточно будет под домашним арестом до 28 декабря 2025 года. Он также будет носить электронный браслет.

Исключение – необходимость получить неотложную медицинскую помощь и потребность проследовать в укрытие во время воздушной тревоги.

Полицейские могут приходить к Труханову, чтобы проверить, носит ли он браслет.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров. Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления.

Адвокаты уже пообещали, что обжалуют решение суда.

Справка. В комментарии "Радио Свобода" прокурор по делу Юрий Костяков объяснил: Труханов получил подозрение как лицо без гражданства. Он ходатайствовал о том, чтобы присоединиться к заседанию по видеосвязи.



По словам прокурора, подследственность определена за Главным следственным управлением Нацполиции, чтобы расследование осуществляло Главное следственное управление, а не управление в Одесской области.

В чем обвиняют Труханова?

Бывшего городского голову Одессы обвиняют в служебной халатности, а именно ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло гибель людей. Речь о страшном ливне 30 сентября в Одессе, который унес жизни 9 человек.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как проходил суд над Трухановым 31 октября?

Прокуратура просила о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета, чтобы Труханов не мог скрываться от следствия, уничтожить доказательства или повлиять на свидетелей. Там подчеркивали, что Труханов долгое время возглавлял городскую власть Одессы и понимает, какие документы могут указывать на халатность.

Прокуроры отмечали, что в Одессе системно не восстанавливалась и не была реконструирована система водоотведения и канализации, а Труханов не оповестил население об угрозе. Единственное оповещение было на сайте городского головы.

Адвокаты заявили, что сам Труханов и исполнительный комитет "действовали безотлагательно и своевременно, как только получили соответствующие сведения об угрозе". Поэтому, по их мнению, подозрение не соответствует действительности.

Один из защитников предоставил документы, где якобы указана хронология действий городских властей с 29 сентября по 1 октября.

По его словам, вопрос лишения Труханова гражданства является болезненным для его подзащитного. Адвокаты обжалуют в Верховном суде указ Зеленского о лишении Труханова украинского гражданства.

Защита убеждала, что Труханов является добросовестным и ответственным лицом, имеет авторитет и доверие в обществе. Поэтому он якобы не будет скрываться от следствия.

Что говорил сам Труханов на суде?

Сейчас бывший чиновник в Одессе, поэтому присоединился к заседанию по видеосвязи.

Он отрицал слова прокуроров и говорил, что с 2014 года, когда стал мэром Одессы, системно восстанавливал системы водоотведения и канализации и строил новые. За это время на эти нужды было потрачено якобы 3 миллиарда гривен.

Системы оповещения, по его словам, были плохие, а ГСЧС и другие органы якобы никак не уведомили граждан об угрозе. Поэтому тогдашний городской голова опубликовал сообщение о непогоде на своем сайте.

Он снова заявил, что синоптики не предупредили о ливне заблаговременно. А в целом считает дело политически мотивированным.

Детали дела Труханова

Следствие утверждает, что экс-чиновник ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности и не обеспечил полноценного функционирования в Одессе инженерных сетей.

Вследствие этого на протяжении многих лет улицы Одессы регулярно подвергались подтоплениям. В то же время, будучи осведомленным с этой систематической проблемой, подозреваемый не принял меры, предусмотренных его полномочиями для своевременного ремонта ливневой канализации, водоотведения и дренажных систем. Кроме этого, в день трагедии, 30 сентября 2025 года, городской голова не организовал надлежащее оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп,

– указали в Офисе генпрокурора (ОГП).

По данным следствия, Труханов не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты.

"В результате подтопления части города, вызванного неспособностью ливневой канализации отвести воду с улиц, погибли девять человек, среди которых – девятилетний ребенок", – подчеркнули в ОГП.

Другие причастные чиновники уже получили приговоры

Кроме Труханова подозрения получили 8 человек. По ним уже состоялось заседание.

Заместителю городского головы назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета;

заместителю городского головы – ночной домашний арест;

начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного браслета;

директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 миллиона гривен;

директору Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 миллиона гривен.

Труханов хочет, "чтобы в сложной теме победила правда"

Накануне Труханов написал, что для него вручение подозрения стало неожиданностью.

Мы работали по минутам – городской совет, службы, коммунальщики. Одесситов предупреждали о ливне, но сообщение от гидрометцентра поступило уже тогда, когда люди, к сожалению, погибли. Я не избегаю ответственности, но должен сказать честно: это было стихийное бедствие, масштабы которого превысили возможности любой системы. Проблема водоотведения в Одессе действительно катастрофическая, и ее решение требует миллиардов гривен инвестиций и государственной поддержки. Город в одиночку с этим никогда не справится,

– высказался он.

Бывший чиновник заявил, что готов предоставить все документы, подтверждающие работу городских служб в те дни.