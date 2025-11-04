Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий адвоката подозреваемого Александра Лысака Общественному.

Что известно о подаче апелляции по делу Труханова?

31 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Геннадию Труханову в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако экс-мэр Одессы решил подать апелляцию.

По данным его адвоката, Апелляционный суд еще не назначил дату заседания.

Дело Труханова: коротко о главном

  • Геннадия Труханова обвиняют в служебной халатности, повлекшой гибель 9 человек во время ливня. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы. Суд постановил, что Труханов круглосуточно будет под домашним арестом до 28 декабря 2025 года. Он также будет носить электронный браслет.

  • Прокуроры отмечали, что в Одессе системно не восстанавливалась и не была реконструирована система водоотведения и канализации, а Труханов не оповестил население об угрозе. Единственное оповещение было на сайте городского головы.

  • Однако он опроверг слова прокуроров и говорил, что с 2014 года, когда стал мэром Одессы, системно восстанавливал системы водоотведения и канализации, а также строил новые. За это время на эти нужды было потрачено якобы 3 миллиарда гривен.