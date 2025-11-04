Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката підозрюваного Олександра Лисака Суспільному.
Що відомо про подання апеляції у справі Труханова?
31 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Геннадію Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак ексмер Одеси вирішив подати апеляцію.
За даними його адвоката, Апеляційний суд ще не призначив дату засідання.
Справа Труханова: коротко про головне
Геннадія Труханова звинувачують у службовому недбальстві, що спричинило загибель 9 людей під час зливи. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Суд постановив, що Труханов цілодобово буде під домашнім арештом до 28 грудня 2025 року. Він також носитиме електронний браслет.
Прокурори наголошували, що в Одесі системно не відновлювалася і не була реконструйована система водовідведення та каналізації, а Труханов не сповістив населення про загрозу. Єдине оповіщення було на сайті міського голови.
Однак він заперечив слова прокурорів і говорив, що з 2014 року, коли став мером Одеси, системно відновлював системи водовідведення та каналізації, а також будував нові. За цей час на ці потреби було витрачено нібито 3 мільярди гривень.