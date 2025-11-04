Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката підозрюваного Олександра Лисака Суспільному.

Що відомо про подання апеляції у справі Труханова?

31 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Геннадію Труханову у вигляді цілодобового домашнього арешту. Однак ексмер Одеси вирішив подати апеляцію.

За даними його адвоката, Апеляційний суд ще не призначив дату засідання.

Справа Труханова: коротко про головне