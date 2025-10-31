Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Суспільного із зали суду.

Що заявив Труханов у суді стосовно "Людини року"?

Геннадій Труханов долучився до засідання, яке проходило у Печерському районному суді Києва, онлайн. Ексмер Одеси назвав свою підозру "трешем" і нагадав, що отримував премію "Людина року" як міський голова.

Це дуже серйозна нагорода, серйозне визнання в Україні. Проводився аналіз моїх дій, результатів. Тому дуже неприємно слухати, коли прокурор заявив, що я так погано виконую свою роботу,

– сказав він.

Варто зазначити, що Геннадій Труханов дійсно отримував нагороду "Людина року" у 2024 році за номінацією "Міський голова року". Тоді цю нагороду колишній мер Одеси розділив із міським головою Харкова Ігорем Тереховим.



Геннадій Труханов дійсно отримав нагороду "Людина року" у 2024 році / Скриншот з сайту премії

Водночас сама програма "Людина року" – не державна нагорода, а приватна ініціатива. Тож вона не може однозначно вважатись об'єктивною.

Що відомо про справу Труханова та запобіжний захід, який йому обрали?