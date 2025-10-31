Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію Суспільного із зали суду.
Що заявив Труханов у суді стосовно "Людини року"?
Геннадій Труханов долучився до засідання, яке проходило у Печерському районному суді Києва, онлайн. Ексмер Одеси назвав свою підозру "трешем" і нагадав, що отримував премію "Людина року" як міський голова.
Це дуже серйозна нагорода, серйозне визнання в Україні. Проводився аналіз моїх дій, результатів. Тому дуже неприємно слухати, коли прокурор заявив, що я так погано виконую свою роботу,
– сказав він.
Варто зазначити, що Геннадій Труханов дійсно отримував нагороду "Людина року" у 2024 році за номінацією "Міський голова року". Тоді цю нагороду колишній мер Одеси розділив із міським головою Харкова Ігорем Тереховим.
Геннадій Труханов дійсно отримав нагороду "Людина року" у 2024 році / Скриншот з сайту премії
Водночас сама програма "Людина року" – не державна нагорода, а приватна ініціатива. Тож вона не може однозначно вважатись об'єктивною.
Що відомо про справу Труханова та запобіжний захід, який йому обрали?
Ексмеру Одеси Геннадію Труханову та ще 8 особам, зокрема його заступникам, 28 жовтня повідомили підозру. Йдеться про справу щодо службової недбалості міського голови під час сильної негоди в Одесі наприкінці вересня 2025 року, що призвело до загибелі 9 осіб.
31 жовтня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи Труханову та іншим підозрюваним. Колишнього мера Одеси суд зобов'язав дотримуватися цілодобового домашнього арешту та носити електронний браслет. Саме про це і просили прокурори.
Варто зазначити, що адвокат Труханова Олександр Лисак заявив про намір оскаржити рішення суду після ознайомлення з повним текстом ухвали. Запобіжний захід для ексмера Одеси наразі триватиме до 28 грудня 2025 року.