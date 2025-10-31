Ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 днів з дня оголошення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Чи подаватиме захист Труханова апеляцію?
Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня 2025 року. Він також носитиме електронний браслет. Адвокат Олександр Лисак пообіцяв оскаржити рішення.
Він зазначив, що хоче ознайомитися з повним судовим рішенням. На його основі можна сформувати апеляційне звернення.
Що відомо про запобіжний захід Труханову?
Суд схвалив клопотання прокурорів про цілодобовий домашній арешт для Труханова на 60 діб. Він також носитиме електронний браслет.
Виняток – необхідність отримати невідкладну медичну допомогу та потреба прослідувати в укриття під час повітряної тривоги.
Поліцейські можуть приходити до Труханова, щоб перевірити, чи він носить браслет.