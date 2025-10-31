Ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 днів з дня оголошення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Труханову обирають запобіжний захід, щодо кількох чиновників вже є рішення: що відомо зараз

Чи подаватиме захист Труханова апеляцію?

Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 28 грудня 2025 року. Він також носитиме електронний браслет. Адвокат Олександр Лисак пообіцяв оскаржити рішення.

Він зазначив, що хоче ознайомитися з повним судовим рішенням. На його основі можна сформувати апеляційне звернення.

Що відомо про запобіжний захід Труханову?