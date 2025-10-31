Усе, що відомо на цей момент про справу стосовно Геннадія Труханова, перебіг процесу та обрання запобіжного заходу, розповідає 24 Канал.

У чому звинувачують Труханова, і хто він такий?

Геннадій Труханов обіймав посаду мера Одеси з 2014 року, тоді він був обраний від партії "Довіряй справам" і з того часу неодноразово переобирався на цю посаду, утримуючись на ній до 2025 року.

Раніше був народним депутатом 7-го скликання та членом забороненої "Партії регіонів", до цього політик працював у сфері бізнесу. Він відомий своїми проросійськими поглядами та неоднозначними заявами.

Труханова підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до трагічних наслідків під час стихії 30 вересня. Загалом внаслідок потужних злив в Одесі загинули 9 людей, серед них опинилася ціла родина.

За даними слідства, Геннадій Труханов не забезпечив належне функціонування інженерних мереж. Через це Одесу роками підтоплювало, проте він не ініціював ремонт зливової каналізації та дренажних систем.

Через це 29 жовтня правоохоронці оголосили про підозри дев’ятьом посадовцям Одеської міської ради та комунального підприємства, серед них опинився і вже колишній мер та двоє його заступників.

Що відомо про загиблих через стихію в Одесі?

Серед жертв трагедії опинилася родина з 5 людей – двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка близько восьми років. Вони були переселенцями, які мешкали на цокольному поверсі в одному з приватних будинків.

Також тоді загинула 38-річна співробітниця Укрзалізниці. Вона поверталася додому з роботи, але через ускладнений рух не змогла проїхати автомобілем. Жінка йшла пішки вулицею, коли стихія обірвала її життя.

Ще одна 23-річна дівчина, за словами очевидців, впала та зникла під водою. У вівторок, 1 жовтня дівчину знайшли мертвою. Про це повідомляла речниця ДСНС Одеської області Марина Аверіна.

Деяким чиновникам вже обрали запобіжні заходи

П’ятьом посадовцям, які проходять як підозрювані у справі про службову недбалість вже обрали запобіжні заходи у вигляду нічних домашніх арештів та тримання під вартою з альтернативою застави, зокрема:

заступнику міського голови – цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

заступниці міського голови – нічний домашній арешт;

начальнику структурного підрозділу та головному інженеру структурного підрозділу КП "Міські дороги" – нічний домашній арешт із носінням електронного засобу контролю;

директору Департаменту муніципальної безпеки, головному інженеру та директору КП "Міські дороги" – тримання під вартою з альтернативою застави у 1,5 мільйона гривень;

директору Департаменту міського господарства – тримання під вартою з альтернативою застави у 3 мільйони гривень.

Що просили для Труханова прокурори?

Офіс Генерального прокурора готувало клопотання про цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета для Геннадія Труханова. Водночас він сам на розгляд справи, як відомо, не приїхав.

Колишній мер Одеси подав клопотання про участь по відеозв'язку. Згідно зі статтею, за якою йому висунули обвинувачення, Труханову може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.

Труханову обрали запобіжний захід

Увечері у п'ятницю, 31 жовтня, суд обрав запобіжний захід для Геннадія Труханова. Колишній міський голова Одеси зобов'язаний дотримуватися цілодобового домашнього арешту та носити електронний браслет.