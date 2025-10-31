Все, что известно на данный момент о деле в отношении Геннадия Труханова, ход процесса и избрание меры пресечения, рассказывает 24 Канал.

В чем обвиняют Труханова, и кто он такой?

Геннадий Труханов занимал должность мэра Одессы с 2014 года, тогда он был избран от партии "Доверяй делам" и с тех пор неоднократно переизбирался на эту должность, удерживаясь на ней до 2025 года.

Ранее был народным депутатом 7-го созыва и членом запрещенной "Партии регионов", до этого политик работал в сфере бизнеса. Он известен своими пророссийскими взглядами и неоднозначными заявлениями.

Труханова подозревают в служебной халатности, которая привела к трагическим последствиям во время стихии 30 сентября. Всего в результате мощных ливней в Одессе погибли 9 человек, среди них оказалась целая семья.

По данным следствия, Геннадий Труханов не обеспечил надлежащее функционирование инженерных сетей. Из-за этого Одессу годами подтапливало, однако он не инициировал ремонт ливневой канализации и дренажных систем.

Поэтому 29 октября правоохранители объявили о подозрениях девяти должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия, среди них оказался и уже бывший мэр и двое его заместителей.

Что известно о погибших из-за стихии в Одессе?

Среди жертв трагедии оказалась семья из 5 человек – двое мужчин, две женщины и девочка около восьми лет. Они были переселенцами, которые жили на цокольном этаже в одном из частных домов.

Также тогда погибла 38-летняя сотрудница Укрзализныци. Она возвращалась домой с работы, но из-за затрудненного движения не смогла проехать на автомобиле. Женщина шла пешком по улице, когда стихия оборвала ее жизнь.

Еще одна 23-летняя девушка, по словам очевидцев, упала и исчезла под водой. Во вторник, 1 октября девушку нашли мертвой. Об этом сообщала пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

Некоторым чиновникам уже избрали меры пресечения

Пяти чиновникам, которые проходят как подозреваемые по делу о служебной халатности уже избрали меры пресечения в виде ночных домашних арестов и содержания под стражей с альтернативой залога, в частности:

заместителю городского головы – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля;

заместителю городского головы – ночной домашний арест;

начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля;

директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 миллиона гривен;

директору Департамента городского хозяйства – содержание под стражей с альтернативой залога в 3 миллиона гривен.

Что просили для Труханова прокуроры?

Офис Генерального прокурора готовит ходатайство о круглосуточном домашнем аресте на 60 дней с ношением электронного браслета для Геннадия Труханова. В то же время он сам на рассмотрение дела, как известно, не приехал.

Бывший мэр Одессы подал ходатайство об участии по видеосвязи. Согласно статье, по которой ему предъявили обвинение, Труханову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Труханову избрали меру пресечения

Вечером в пятницу, 31 октября, суд избрал меру пресечения для Геннадия Труханова. Бывший городской голова Одессы обязан соблюдать круглосуточный домашний арест и носить электронный браслет.