Постановление суда может быть обжаловано в течение 5 дней со дня объявления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Будет ли подавать защита Труханова апелляцию?
Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 28 декабря 2025 года. Он также будет носить электронный браслет. Адвокат Александр Лысак пообещал обжаловать решение.
Он отметил, что хочет ознакомиться с полным судебным решением. На его основе можно сформировать апелляционное обращение.
Что известно о мере пресечения Труханову?
Суд одобрил ходатайство прокуроров о круглосуточном домашнем аресте для Труханова на 60 суток. Он также будет носить электронный браслет.
Исключение – необходимость получить неотложную медицинскую помощь и потребность проследовать в укрытие во время воздушной тревоги.
Полицейские могут приходить к Труханову, чтобы проверить, носит ли он браслет.