Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Суспильного из зала суда.

Что заявил Труханов в суде относительно "Человека года"?

Геннадий Труханов присоединился к заседанию, которое проходило в Печерском районном суде Киева, онлайн. Экс-мэр Одессы назвал свое подозрение "трэшем" и напомнил, что получал премию "Человек года" как городской голова.

Это очень серьезная награда, серьезное признание в Украине. Проводился анализ моих действий, результатов. Поэтому очень неприятно слушать, когда прокурор заявил, что я так плохо выполняю свою работу,

– сказал он.

Стоит отметить, что Геннадий Труханов действительно получал награду "Человек года" в 2024 году в номинации "Городской голова года". Тогда эту награду бывший мэр Одессы разделил с городским головой Харькова Игорем Тереховым.



Геннадий Труханов действительно получил награду "Человек года" в 2024 году / Скриншот с сайта премии

В то же время сама программа "Человек года" – не государственная награда, а частная инициатива. Поэтому она не может однозначно считаться объективной.

Что известно о деле Труханова и мере пресечения, которую ему избрали?