Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию Суспильного из зала суда.
Что заявил Труханов в суде относительно "Человека года"?
Геннадий Труханов присоединился к заседанию, которое проходило в Печерском районном суде Киева, онлайн. Экс-мэр Одессы назвал свое подозрение "трэшем" и напомнил, что получал премию "Человек года" как городской голова.
Это очень серьезная награда, серьезное признание в Украине. Проводился анализ моих действий, результатов. Поэтому очень неприятно слушать, когда прокурор заявил, что я так плохо выполняю свою работу,
– сказал он.
Стоит отметить, что Геннадий Труханов действительно получал награду "Человек года" в 2024 году в номинации "Городской голова года". Тогда эту награду бывший мэр Одессы разделил с городским головой Харькова Игорем Тереховым.
Геннадий Труханов действительно получил награду "Человек года" в 2024 году / Скриншот с сайта премии
В то же время сама программа "Человек года" – не государственная награда, а частная инициатива. Поэтому она не может однозначно считаться объективной.
Что известно о деле Труханова и мере пресечения, которую ему избрали?
Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 8 лицам, в частности его заместителям, 28 октября сообщили подозрение. Речь идет о деле о служебной халатности городского головы во время сильной непогоды в Одессе в конце сентября 2025 года, что привело к гибели 9 человек.
31 октября Печерский районный суд Киева избрал меры пресечения Труханову и другим подозреваемым. Бывшего мэра Одессы суд обязал соблюдать круглосуточный домашний арест и носить электронный браслет. Именно об этом и просили прокуроры.
Стоит отметить, что адвокат Труханова Александр Лысак заявил о намерении обжаловать решение суда после ознакомления с полным текстом постановления. Мера пресечения для экс-мэра Одессы пока продлится до 28 декабря 2025 года.