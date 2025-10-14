Городской голова Одессы Геннадий Труханов категорически отрицает наличие у себя российского гражданства. Он заявил, что якобы никогда не обращался с соответствующим заявлением к властям России и не получал паспорт этой страны.

О таком Геннадий Труханов рассказал в соцсетях, передает 24 Канал.

Что говорит одесский мэр относительно своего российского паспорта?

Труханов объяснил, что автоматическое российского гражданства якобы могло происходить при определенных условиях для лиц, которые проживали на территории России или же имели другие основания.

По его словам, он является исключительно гражданином Украины.

Все спекуляции по поводу моего якобы российского гражданства обусловлены тем, что граждане бывшего Советского Союза автоматически приобретали гражданство России при определенных обстоятельствах,

– сказал мэр Одессы.

Кроме того, Геннадий Труханов утверждает, что он не числился в учетных данных граждан России и не имел оснований для автоматического признания гражданином этой страны как бывший военнослужащий.

Политик напомнил, что уволился из рядов Вооруженных Сил СНГ еще 15 января 1992 года, тогда как соответствующий российский закон вступил в силу только 6 февраля того же года.

Относительно возможных последствий для своей должности, Геннадий Труханов отметил, что в случае лишения его украинского гражданства он не сможет оставаться на посту мэра с момента принятия соответствующего решения Одесским городским советом.

Пока такого не произойдет, Труханов планирует и в дальнейшем выполнять свои обязанности как избранный громадой лидер города.

Он также анонсировал намерение обжаловать любое решение о лишении гражданства.

В частности, его дело могут рассматривать в Верховном Суде Украины, а если это не даст результата, то мэр планирует обратиться в Европейский суд по правам человека.

