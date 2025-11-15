Труханов может попасть в СИЗО, – СМИ назвали причину
- Геннадий Труханов может быть отправлен в СИЗО из-за неуплаченного до конца залога.
- Труханов является фигурантом дела о присвоении земли и средств из местного бюджета, а также его обвиняют в гибели людей во время недавней непогоды в Одессе.
Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов рискует попасть в СИЗО. А все из-за невыплаченной части залога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".
Смотрите также Труханов до сих пор имеет доступ к государственной тайне: СБУ не лишила его права
Почему Труханов может попасть в СИЗО?
В пресс-службе ВАКС рассказали, что за Труханова не доплатили 12 миллионов гривен залога в определенный срок.
Изначально сумма залога была определена в размере 30 миллионов гривен. Их уже давно внесли.
И 7 ноября залог увеличили до 42 миллионов гривен. На то, чтобы доплатить разницу, было 5 дней.
То, что полную сумму за Труханова не внесли, подтвердил его адвокат Александр Лысак.
Внесена только часть залога физическим лицом. В том числе можете написать, что внесено мной как адвокатом. Залог в полном объеме не внесен. Суд будет решать, что делать дальше,
– сказал он "Думской".
Дату заседания ВАКС, на котором Труханову могут избрать более строгую меру пресечения, а именно отправление в СИЗО, еще не объявили.
Что известно о делах против Труханова?
Одно из дел – "одесское". В нем есть 16 фигурантов. Среди них, кроме Труханова, бывшие чиновники мэрии и бизнесмены. Следствие установило, что в течение 2016 – 2019 годов преступная группа присваивала землю и средства из местного бюджета, незаконно передавая участки под застройку. Взамен чиновники получали деньги или квартиры. Через эту преступную схему был нанесен ущерб на сумму 689 миллионов гривен.
Кроме того, Труханова обвиняют в служебной халатности, которая повлекла гибель 9 человек во время сильного ливня в Одессе. Суд постановил, что политик круглосуточно будет под домашним арестом до 28 декабря и будет носить электронный браслет.