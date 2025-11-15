Укр Рус
15 ноября, 22:51
3

Труханов может попасть в СИЗО, – СМИ назвали причину

София Рожик
Основные тезисы
  • Геннадий Труханов может быть отправлен в СИЗО из-за неуплаченного до конца залога.
  • Труханов является фигурантом дела о присвоении земли и средств из местного бюджета, а также его обвиняют в гибели людей во время недавней непогоды в Одессе.

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов рискует попасть в СИЗО. А все из-за невыплаченной части залога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

Почему Труханов может попасть в СИЗО?

В пресс-службе ВАКС рассказали, что за Труханова не доплатили 12 миллионов гривен залога в определенный срок.

Изначально сумма залога была определена в размере 30 миллионов гривен. Их уже давно внесли.

И 7 ноября залог увеличили до 42 миллионов гривен. На то, чтобы доплатить разницу, было 5 дней.

То, что полную сумму за Труханова не внесли, подтвердил его адвокат Александр Лысак.

Внесена только часть залога физическим лицом. В том числе можете написать, что внесено мной как адвокатом. Залог в полном объеме не внесен. Суд будет решать, что делать дальше,
– сказал он "Думской".

Дату заседания ВАКС, на котором Труханову могут избрать более строгую меру пресечения, а именно отправление в СИЗО, еще не объявили.

Что известно о делах против Труханова?

  • Одно из дел – "одесское". В нем есть 16 фигурантов. Среди них, кроме Труханова, бывшие чиновники мэрии и бизнесмены. Следствие установило, что в течение 2016 – 2019 годов преступная группа присваивала землю и средства из местного бюджета, незаконно передавая участки под застройку. Взамен чиновники получали деньги или квартиры. Через эту преступную схему был нанесен ущерб на сумму 689 миллионов гривен.

  • Кроме того, Труханова обвиняют в служебной халатности, которая повлекла гибель 9 человек во время сильного ливня в Одессе. Суд постановил, что политик круглосуточно будет под домашним арестом до 28 декабря и будет носить электронный браслет.