Почему Труханов может попасть в СИЗО?

В пресс-службе ВАКС рассказали, что за Труханова не доплатили 12 миллионов гривен залога в определенный срок.

Изначально сумма залога была определена в размере 30 миллионов гривен. Их уже давно внесли.

И 7 ноября залог увеличили до 42 миллионов гривен. На то, чтобы доплатить разницу, было 5 дней.

То, что полную сумму за Труханова не внесли, подтвердил его адвокат Александр Лысак.

Внесена только часть залога физическим лицом. В том числе можете написать, что внесено мной как адвокатом. Залог в полном объеме не внесен. Суд будет решать, что делать дальше,

– сказал он "Думской".

Дату заседания ВАКС, на котором Труханову могут избрать более строгую меру пресечения, а именно отправление в СИЗО, еще не объявили.

