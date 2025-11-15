Труханов може потрапити в СІЗО, – ЗМІ назвали причину

Ексмер Одеси Геннадій Труханов ризикує потрапити до СІЗО. А все через невиплачену частину застави.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Думську".

Чому Труханов може потрапити до СІЗО?

У пресслужбі ВАКС розповіли, що за Труханова не доплатили 12 мільйонів гривень застави у визначений термін.

Спочатку сума застави була визначена у розмірі 30 мільйонів гривень. Їх уже давно внесли.

Та 7 листопада заставу збільшили до 42 мільйонів гривень. На те, щоб доплатити різницю, було 5 днів.

Те, що повну суму за Труханова не внесли, підтвердив його адвокат Олександр Лисак.

Внесена тільки частина застави фізичною особою. У тому числі можете написати, що внесено мною як адвокатом. Застава в повному обсязі не внесена. Суд буде вирішувати, що робити далі,

– сказав він "Думській".

Дату засідання ВАКС, на якому Труханову можуть обрати більш суворий запобіжний захід, а саме відправлення в СІЗО, ще не оголосили.

