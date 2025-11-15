Труханов може потрапити в СІЗО, – ЗМІ назвали причину
- Геннадій Труханов може бути відправлений в СІЗО через несплачену до кінця заставу.
- Труханов є фігурантом справи про привласнення землі та коштів з місцевого бюджету, а також його звинувачують у загибелі людей під час нещодавньої негоди в Одесі.
Ексмер Одеси Геннадій Труханов ризикує потрапити до СІЗО. А все через невиплачену частину застави.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Думську".
Чому Труханов може потрапити до СІЗО?
У пресслужбі ВАКС розповіли, що за Труханова не доплатили 12 мільйонів гривень застави у визначений термін.
Спочатку сума застави була визначена у розмірі 30 мільйонів гривень. Їх уже давно внесли.
Та 7 листопада заставу збільшили до 42 мільйонів гривень. На те, щоб доплатити різницю, було 5 днів.
Те, що повну суму за Труханова не внесли, підтвердив його адвокат Олександр Лисак.
Внесена тільки частина застави фізичною особою. У тому числі можете написати, що внесено мною як адвокатом. Застава в повному обсязі не внесена. Суд буде вирішувати, що робити далі,
– сказав він "Думській".
Дату засідання ВАКС, на якому Труханову можуть обрати більш суворий запобіжний захід, а саме відправлення в СІЗО, ще не оголосили.
Що відомо про справи проти Труханова?
Одна зі справ – "одеська. У ній є 16 фігурантів. Серед них, окрім Труханова, колишні чиновники мерії та бізнесмени. Слідство встановило, що протягом 2016 – 2019 років злочинна група привласнювала землю та кошти з місцевого бюджету, незаконно передаючи ділянки під забудову. Натомість чиновники отримували гроші або квартири. Через цю злочинну схему було завдано збитків на суму 689 мільйонів гривень.
Окрім того, Труханова звинувачують у службовому недбальстві, яке спричинило загибель 9 людей під час сильної зливи в Одесі. Суд постановив, що політик цілодобово буде під домашнім арештом до 28 грудня та носитиме електронний браслет.