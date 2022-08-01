Пытки над украинским воином и убийство Вадатурского: Костин рассказал о расследовании
Украина расследует преступления россиян. Смерть Героя Украины Алексея Вадатурского во время ракетных обстрелов Николаева может стать умышленным убийством.
Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, передает 24 канал. Он отметил, что Украина собирает доказательства преступлений.
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Убийство Вадатурского
Генпрокурор сообщил, что безотлагательное досудебное расследование было начато по делу бизнесмена Алексея Вадатурского, которого убили россияне в Николаеве. Одной из версий является умышленное убийство.
Уже было назначено несколько экспертиз. Опросили более 50 свидетелей,
– сказал Костин.
Пытки украинского воина
Также генеральный прокурор прокомментировал расследование пыток украинского военнопленного. Оккупанты снимали зверства и 28 июля опубликовали видео, на котором видно лицо преступника. Его объявят в международный розыск, когда Украина узнает больше информации.
"Чтобы была возможность это лицо доставить в Украину, нам нужно иметь неопровержимые доказательства. Сейчас есть информация о нескольких оккупантах, по состоянию на данный момент нет проверенных данных по лицу, совершившему преступление", – рассказал Костин.
Кстати российским пленным показали видео с пытками украинцев: один из них потерял сознание.
Он пояснил, что оккупанта ждет статья о нарушении законов и обычаев войны, соединенная с умышленным убийством.
Обратите внимание – смерть Вадатурского является утратой для Украины: смотрите видео
Что известно о смерти Вадатурского
- Алексей Вадатурский погиб с супругой Раисой в своей квартире во время ракетных обстрелов Николаева 31 июля.
- Мужчина являлся владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон" и занимался вопросами экспорта зерна.
- Вадатурский планировал на следующей неделе посетить Турцию по вопросу торговли Украины зерном.
Пытки от оккупантов
- Видео с пыткой украинца шокировало мир. В сеть попало фото российского убийцы, кастировавшего военного канцелярским ножом.
- Впоследствии замученного украинца застрелили.
- Международное разведывательное сообщество InformNapalm назвало имя еще одного вероятного палача.