Международное разведывательное сообщество InformNapalm назвало имя молодого боевика, который держал украинца во время издевательств. У оккупанта характерный нос с горбинкой.

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Имя палача

Такие же черты лица у захватчика из подразделения "Ахмат". По информации InformNapalm, с высокой вероятностью это может быть Евгений Зибров (Женя Зибров) из временно оккупированного Севастополя. Ему 23 года. У него есть фото в форме вооруженных сил россии и подписки на военные страницы. Кроме этого, у Зиброва есть приметная родинка на правой щеке.

Мы не можем утверждать на 100%, что это именно он, но по совокупности внешних признаков (военный опыт, поддержка "спецоперации", фотография профиля с буквой Z) с высокой вероятностью он может быть причастен,

– сообщили в разведывательном сообществе.

InformNapalm обнародовали личные данные российского убийцы.



Страница оккупанта / Скриншот InformNapalm



Захватчик живет в Крыму / Фото InformNapalm

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В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что пытавший украинца захватчик может быть членом подразделения наемников "Ахмат". Он имеет позывной "Белый" и является уроженцем Якутии.

Захватчик попал на видео российских пропагандистов. В Центре отметили, что все боевики этого подразделения являются военными преступниками и пытки для них являются практикой.

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