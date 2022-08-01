Тортури над українським воїном і вбивство Вадатурського: Костін розповів про розслідування
Україна розслідує злочини росіян. Смерть Героя України Олексія Вадатурського під час ракетного обстрілу Миколаєва може бути умисним вбивством.
Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів генеральний прокурор України Андрій Костін, передає 24 канал. Він зазначив, що Україна збирає докази злочинів.
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Вбивство Вадатурського
Генпрокурор повідомив, що невідкладне досудове розслідування розпочали по справі бізнесмена Олексія Вадатурського, якого вбили росіяни у Миколаєві. Однією із версій є умисне вбивство.
Вже призначили декілька експертиз. Опитали понад 50 свідків,
– сказав Костін.
Катування українського воїна
Також генеральний прокурор прокоментував розслідування щодо катування українського військовополоненого. Окупанти фільмували звірства та 28 липня опублікували відео, на якому видно обличчя злочинця. Його оголосять у міжнародний розшук, коли Україна з'ясує більше інформації.
"Щоб була можливість цю особу доставити до України нам треба мати неспростовні докази. Наразі є інформація щодо декількох окупантів, станом на зараз немає перевірених даних щодо особи, яка скоїла злочин", – розповів Костін.
До речі російським полоненим показали відео із катуваннями українців: один із них зомлів
Він пояснив, що на окупанта чекає стаття щодо порушення законів та звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством.
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Що відомо про смерть Вадатурського
- Олексій Вадатурський загинув з дружиною Раїсою у своїй квартирі під час ракетного обстрілу Миколаєва 31 липня.
- Чоловік був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" та займався питаннями експорту зерна.
- Вадатурський планував наступного тижня відвідати Туреччину у питанні торгівлі України зерном.
Тортури від окупантів
- Відео з катуванням українця шокувало світ. У мережу потрапило фото російського вбивці, який кастрував військового канцелярським ножем.
- Згодом закатованого українця застрелили.
- Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm назвала ім'я ще одного ймовірного ката.