На одному з нових відео пропагандистів з'явився ймовірний кат та вбивця військовополонених українців. Про це 31 липня розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Судячи з опису до відео від російських пропагандистів, в підрозділі найманців "Ахмат" є бойовики з різних регіонів росії. Зокрема, командир з позивним "Белый" – з Якутії", – повідомили у Центрі.



Ймовірний кат / Скриншот з відео

Усталена практика катувань

У пропагандистському ролику в кадр потрапляє лише якут. Ймовірно, саме він вчиняв звірячі катування під час того, як інші окупанти тримали українця.

Звертаємо увагу, що в мережі найактивніше поширюється ідентифікація, яку ми вважаємо хибною. Найчастіше пишуть, нібито це "Віталій Арошанов з Республіки Калмикія", проте і риси обличчя і опосередковані ознаки вказують, що це бойовик іншої національності, не калмик, а якут,

– наголосили у Центрі.

Зокрема, також іншу версію ідентифікації пропонують дослідники групи Molfar. Центр стратегічних комунікацій вважає, що всі російські найманці з цього підрозділу є воєнними злочинцями, а відео з катуваннями не є поодиноким випадком, а усталеною практикою.



Воєнний злочинець / Скриншот з відео

Вбивство українських захисників в Оленівці

росіяни в колонії №120 на тимчасово окупованій Оленівці на Донеччині утримували українських полонених. Загарбники 29 липня вгатили з артилерії по будівлі. Спочатку росія звинуватила в обстрілі Збройні Сили України. Окупанти заявили, що загинули 53 полонених, а ще приблизно 130 отримали поранення. Водночас жоден окупант та працівник колонії не постраждав.

У Генштабі заявили, що таким чином росія хоче приховати тортури та вбивства українських воїнів. Наразі встановлюють імена тих, хто перебував у колонії. Жертвами стали не лише військові, а й цивільні, яких росіяни викрали.

Служба безпеки України перехопила розмову російських вбивць, які розповідають, що саме окупанти вчинили злочин. Загарбники кажуть, що у колонії перебували 190 людей. Також зазначають, що у приміщенні заклали вибухівку.

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