Такое предположение сделала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Об этом она сказала в эфире 24 канала.

Тоже интересно Сильнейший обстрел за все время, – мэр Николаева о страшной ночи в городе

Смерть Вадатурского может быть неслучайной

Ночью 31 июля оккупанты массово атаковали Николаев. В результате вражеских обстрелов погиб Герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский. Вместе с ним была жена, которая тоже не выжила.

Отметим, что Вадатурский был владельцем крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон". По словам Замазеевой, на следующей неделе он собирался посетить Турцию. Следовательно, его смерть может быть связана с вопросом экспорта зерна.

Разобраться должна СБУ

Я считаю, что это может быть связано с тем кризисом, который россия пытается сделать в мире. На следующей неделе господин Вадатурский собирался в Турцию, мы разговаривали с ним. В этой ситуации должны разобраться, это могло быть намеренным,

– подытожила Замазеева.

Добавим, не верит в случайность и советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Вадатурского сделали конкретной целью.

Детали массированного обстрела Николаева: смотрите видео