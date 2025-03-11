Россию не стоит выводить из изоляции, – эксперт-международник о встрече Лаврова с генсеком ОБСЕ

С визитом в Москве 11 марта побывал генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу, где провел встречу с главой российского МИД Лавровым. Генсек назвал Россию очень важным партнером. Такие визиты в страну-агрессора со стороны ОБСЕ состоятся еще не раз.

Об этом в эфире 24 Канала отметил кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, который напомнил, что Россия является членом ОБСЕ, представители которой до полномасштабного вторжения работали на территории Украины, фиксируя все, что происходило.

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О вероятности прибытия наблюдателей ОБСЕ в Украину

Эксперт-международник отметил, что такие организации, как ОБСЕ, не должны отбеливать сегодня Россию после всех тех преступлений, которые она совершила и продолжает совершать.

"Россию не стоит выводить из изоляции, в которой она находится. Оптимальный вариант – это победить ее на всех возможных направлениях, заставить ее капитулировать в этой войне. Это было бы справедливо, правильно и честно, но мы должны понимать, что реалии пока складываются именно в таком варианте, который есть", – озвучил Желиховский.

Он не исключает, что те представители ОБСЕ, которые были ранее в Украине, вернутся в наше государство снова, если удастся договориться о прекращении огня. Однако это не будет как миротворческая миссия, они скорее всего будут наблюдать за выполнением мирного соглашения, будут статистами.

Россия может пойти на то, чтобы такая миссия в Украине снова работала. Потому что я пока абсолютно не вижу желания у Москвы, чтобы на территории Украины действовали миротворческие миссии, полноценные и вооруженные, под специальным мандатом,

– отметил Желиховский.

Стоит понимать, что если и будут присутствовать представители ряда организаций, то, по мнению эксперта-международника, вероятнее первыми в списке будут указаны именно от ОБСЕ. Однако Желиховский отметил, что пока не видит желания со стороны России вообще о чем-то договариваться, Кремль каждый раз выдвигает новые требования.

"Не исключаю, что это просто игра на публику и что все же какие-то переговоры ведутся, в основном непубличного характера. Хотя мы помним, что состоялись встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде, Стамбуле. Были разговоры между президентом США Трампом и российским диктатором Путиным. Очевидно, процесс движется", – отметил Желиховский.

Напомним, что после встречи с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу министр иностранных дел России Лавров заявил, что президент Украины якобы не хочет мира, а Запад ведет себя так, чтобы поставить под угрозу существование организации. Он озвучил, ОБСЕ находится в состоянии кризиса, вызванного странам ЕС и НАТО.